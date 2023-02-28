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  • Опубликована сегодня в 17:34

Советник президента Украины: мы не согласны на прекращение огня

Советник офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевский режим не согласится на прекращение огня. Об этом сообщает телеканал Newsmax

Причиной тому стало мнение чиновника, что перемирие будет использовано Россией для заморозки конфликта.

Кроме того, киевский режим со скепсисом смотрит на предложение Китая о прекращении огня.

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