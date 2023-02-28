Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:38

Читатели Daily Mail уверены, что Россия победит в СВО

Читатели британского издания Daily Mail выразили уверенность в поражении Украины, после слов президента Владимира Зеленского об ухудшении ситуации в Артемовске.

"Любой человек поймет, что Украина проигрывает этот конфликт", — отметил один из читателей издания.

Другой пользователь сети выразил мнение, что киевский режим не заботиться о жизни военнослужащих, бросая их под Артемовск.

"Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит", — подключился к дискуссии еще один читатель.

Мир

Командующий ВСУ: в районе Артемовска крайне напряженная обстановка

Российские военнослужащие постепенно берут город в кольцо

Читать полностью

ВСУ на Купянском направлении потеряли до 25 военных за сутки

Российская Западная группировка также разгромила два украинских автомобиля

Читать полностью

Общество

Продюсер Пригожин рассказал о достижениях внука

Ребенок быстро развивается и уже самостоятельно сидит

Читать полностью
Жители Петербурга оставили новое

Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина

Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.

Читать полностью

Новости