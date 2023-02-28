Читатели британского издания Daily Mail выразили уверенность в поражении Украины, после слов президента Владимира Зеленского об ухудшении ситуации в Артемовске.

"Любой человек поймет, что Украина проигрывает этот конфликт", — отметил один из читателей издания.

Другой пользователь сети выразил мнение, что киевский режим не заботиться о жизни военнослужащих, бросая их под Артемовск.