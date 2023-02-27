Вооруженные силы России поразили центр радиоэлектронной разведки вооруженных сил Украины в Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ", — отметил Конашенков.
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