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  • Опубликована сегодня в 15:18

Военные РФ поразили центр радиоэлектронной разведки киевского режима

Вооруженные силы России поразили центр радиоэлектронной разведки вооруженных сил Украины в Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ", — отметил Конашенков.

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