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  • Опубликована 23.02.2023 в 10:43

Минооброны Украины отправит в зону боевых действий сотрудников военкоматов

Министерство обороны Украины планирует отправить в зону проведения специальной военной операции сотрудников военкоматов. Об этом сообщил бывший украинский военный Андрей Морочко.

В оборонном ведомстве киевского режима поручили проработать вопрос о создании свободных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей.

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