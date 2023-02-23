Министерство обороны Украины планирует отправить в зону проведения специальной военной операции сотрудников военкоматов. Об этом сообщил бывший украинский военный Андрей Морочко.
В оборонном ведомстве киевского режима поручили проработать вопрос о создании свободных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей.
Пригожин не стал отвечать на вопрос иностранных журналистов о Минобороны РФ
Редакция издания Al Jazeera обратилась к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с рядом вопросов, касающихся его взаимоотношений с руководством Минобороны РФ.
Нерешенные проблемы: как прошло председательство России в Совбезе ООН
Заканчивающееся председательство России в Совете безопасности ООН продемонстрировало, что Москва не склонна участвовать в активном международном диалоге.
Аутсорсинг и посильная помощь: в больницах Москвы работают сестры милосердия, социальные координаторы и онкопомощники
Секрет успеха столичной системы здравоохранения — в постоянном совершенствовании и делегировании. В Москве врачи занимаются своей работой, а все задачи, не относящиеся к их профилю, передают другим специалистам.
Лучшие представители российской IT-сферы создадут аналог YouTube: Пригожин о конкурсе "Видеопереворот"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что стал одним из организаторов и спонсоров конкурса "Видеопереворот", а также поделился своим мнением о его важности.