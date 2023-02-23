В Министерства обороны России заявили, что киевский режим планирует организовать военную провокацию против Приднестровья. Об этом сообщает Интерфакс.

"По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооружённую провокацию против Приднестровской Молдавской республики", — отмечает издание.

Провокация может быть осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины.

Для этих целей планируется переодеть военнослужащих в российскую форму и имитировать наступление со стороны ВС РФ.