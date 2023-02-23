В Министерства обороны России заявили, что киевский режим планирует организовать военную провокацию против Приднестровья. Об этом сообщает Интерфакс.
"По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооружённую провокацию против Приднестровской Молдавской республики", — отмечает издание.
Провокация может быть осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины.
Для этих целей планируется переодеть военнослужащих в российскую форму и имитировать наступление со стороны ВС РФ.
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