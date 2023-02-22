Командующий объединенными силами войск киевского режима Сергей Наев заявил, кто Украина готовится к наступлению. Об этом сообщают местные СМИ.
Конкретные сроки остаются в тайне, однако сам факт попытки наступления не скрывается.
Командующий отметил, что киевский режим планирует увеличить количество своих военнослужащих.
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