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  • Опубликована сегодня в 16:05

Украинский командующий: мы готовимся к наступлению

Командующий объединенными силами войск киевского режима Сергей Наев заявил, кто Украина готовится к наступлению. Об этом сообщают местные СМИ.

Конкретные сроки остаются в тайне, однако сам факт попытки наступления не скрывается.

Командующий отметил, что киевский режим планирует увеличить количество своих военнослужащих.

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