Командующий объединенными силами войск киевского режима Сергей Наев заявил, кто Украина готовится к наступлению. Об этом сообщают местные СМИ.

Конкретные сроки остаются в тайне, однако сам факт попытки наступления не скрывается.

Командующий отметил, что киевский режим планирует увеличить количество своих военнослужащих.