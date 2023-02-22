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  • Опубликована сегодня в 15:37

Киев: решающие бои будут весной

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданова заявил, что решающие бои ожидаются весной. Об этом он сообщил в интервью одному из украинских изданий.

По мнению представителя киевского режима, самые важные бои следует ожидать с середины и до конца весны.

По мнению Буданова, это станет переломным моментом в специальной военной операции. С точки зрения чиновника, Россия уже начала наступление.

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