Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданова заявил, что решающие бои ожидаются весной. Об этом он сообщил в интервью одному из украинских изданий.
По мнению представителя киевского режима, самые важные бои следует ожидать с середины и до конца весны.
По мнению Буданова, это станет переломным моментом в специальной военной операции. С точки зрения чиновника, Россия уже начала наступление.
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