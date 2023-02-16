Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия изменила тактику ведения боевых действий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — отметил представитель киевского режима.

Кроме того, Ермак подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.