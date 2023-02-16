Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия изменила тактику ведения боевых действий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — отметил представитель киевского режима.
Кроме того, Ермак подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.
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