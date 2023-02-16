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  • Опубликована сегодня в 12:29

Ермак: Россия изменила тактику ведения СВО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия изменила тактику ведения боевых действий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — отметил представитель киевского режима.

Кроме того, Ермак подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

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