Удары вооруженных сил России по объектам инфраструктуры Украины является предупреждением коллективному Западу. Об этом сообщает The Daily Mail.

Авторы издания отмечают, что атака, произведенная 10 февраля, нанесла значительный ущерб военным объектам на Украине. Это можно считать предупреждением на возможную поставку киевскому режиму боевых самолетов.

После публикации материала, читатели издания отметили, что Украина никогда не сможет победить Россию, а самолеты ей никто выдавать не собирается, так как это станет прологом к третьей мировой войне.