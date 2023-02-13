Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости освобождения Одессы и Харькова от киевского режима. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".
"Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать, и потом в последующем вот так обезопасить наше государство", — отметил глава Чечни.
Кроме того, Кадыров подчеркнул, что российские военнослужащие также готовы "забрать Киев", если это прикажет президент.
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