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  • Опубликована сегодня в 15:04

МО: российские ПВО впервые сбили украинскую ракету «Гром-2»

Российская система противовоздушной обороны впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Об этом сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Где именно был уничтожен снаряд, а также откуда он был запущен, в оборонном ведомстве не уточнили.

Кроме того, отечественные системы ПВО перехватили три ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS.

Отметим, что ракета "Гром-2" может поражать цели дальностью от 50 до 280 километров.

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