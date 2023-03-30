Российская система противовоздушной обороны впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Об этом сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Где именно был уничтожен снаряд, а также откуда он был запущен, в оборонном ведомстве не уточнили.
Кроме того, отечественные системы ПВО перехватили три ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS.
Отметим, что ракета "Гром-2" может поражать цели дальностью от 50 до 280 километров.
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