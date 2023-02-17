Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки вооружения киевскому режиму не продлевают конфликт, а наоборот, способствуют его окончанию. Об этом сообщает RT.
"Не наши поставки оружия продлевают войну. Правильно обратное", — отметил немецкий лидер.
С точки зрения Шольца, шанс на скорейшее окончание боевых действий появится тогда, когда Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей.
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