Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу Военно-строительного комплекса, занимающегося восстановлением инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр совершил поездку в зону проведения специальной военной операции.
Была проведена проверка готовности объектов в Мариуполе. Кроме того, министру был представлен новый микрорайон, состоящий из 12 пятиэтажных домов.
"Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую республику. Водовод из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона". — отметили в ведомстве.
Шойгу высоко оценил работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса и поблагодарил всех к этому причастных.
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