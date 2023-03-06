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  • Опубликована сегодня в 9:58

Министр обороны проинспектировал ход работ по восстановлению Донбасса

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу Военно-строительного комплекса, занимающегося восстановлением инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр совершил поездку в зону проведения специальной военной операции.

Была проведена проверка готовности объектов в Мариуполе. Кроме того, министру был представлен новый микрорайон, состоящий из 12 пятиэтажных домов.

"Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую республику. Водовод из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона". — отметили в ведомстве.

Шойгу высоко оценил работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса и поблагодарил всех к этому причастных.

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