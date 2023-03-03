Донецкие врачи провели операцию по извлечению из тела пациента неразорвавшуюся мину. Об этом сообщили профессор Первого Санкт-Петербургского медицинского университета Андрей Корольков, работающий в Донбассе.
Уникальная операция была проведена на правой ягодичной области пациента. Врачи выполняли ее в касках и бронежилетах.
"Все остались живы, ничего не взорвалось", — отметил профессор, добавив, что если бы мина разорвалась, то бронежилеты бы вряд ли помогли. Скорее всего медикам бы оторвало руки.
Отмечается, что пациент идет на поправку.
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