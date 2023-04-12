"Выволокли отсюда целые состояния": Пригожин раскритиковал ограбивших Россию чиновников

Большинство российских чиновников, в отличие от рядовых граждан, не готовы мобилизоваться в период проведения специальной военной операции на Украине. Их политика "отмалчивания" и тотальных "побегов" говорит о необходимости провести глобальную санацию, уверен основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Бизнесмен разделил представителей российской "элиты" на несколько категорий. Так, многие чиновники "выволокли из страны целые состояния" и сбежали за границу. К ним Пригожин отнес в том числе бывшего гендиректора Роснано Анатолия Чубайса и президента FIDE Аркадия Дворковича. Остальные остались в России, поскольку "не могут просто вытащить с собой и унести то, что хотят", передает пресс-служба компании "Конкорд".

"Большая часть сегодня чиновничьей и вокругчиновничьей элиты сидит, поджав хвост тихо-тихо, и думает, как бы что ни произошло. Потому что для них самое сложное, самое страшное — это поменять систему. Они все элементы этой системы. И поэтому, когда ты начинаешь шатать эту систему, то для них это очень и очень токсично", — добавил Пригожин.

Предприниматель назвал Дворковича "лакмусовой бумажкой". По мнению Пригожина, таких людей не интересует будущее России. Он выразил недоумение, почему Дворковича отпустили из страны и "никто на это не обратил внимание". При этом подобных чиновников можно сосчитать сотни.

"Почему мы об этом молчим? Почему мы не хотим вычистить этот муравейник, который создавался годами и который за эти годы превратился из сообщества людей, готовых что-то развивать в этой стране, в сообществе людей, которые интересуются только собственным благосостоянием", — добавил Пригожин.

Бизнесмен уверен, что система требует "глобальной санации". В России необходимо произвести сокращение количества участников бюрократического сообщества.