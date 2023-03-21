Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен заявил, что конфликт на Украине вредит Западу, поэтому его необходимо скорее урегулировать. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам политика, страны Запада должны принять срочные меры по деэскалации напряженности на Украине. Если противостояние затянется, то это нанесет ущерб национальным интересам простых граждан, как в России и Украине, так и на Западе.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Ее целью объявлена денацификация и демилитаризация киевского режима.