Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона отметил, что подразделения ВС РФ продолжают сбивать вражеские дроны, атакующие Севастополь. Развожаев призвал жителей соблюдать спокойствие.
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