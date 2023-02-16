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  • Опубликована сегодня в 12:19

Российские ПВО сбили два украинских беспилотника у Севастополя

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава региона отметил, что подразделения ВС РФ продолжают сбивать вражеские дроны, атакующие Севастополь. Развожаев призвал жителей соблюдать спокойствие.

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