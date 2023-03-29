Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины совершил атаку на газонасосную станцию в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, беспилотник, начиненный взрывчаткой, атаковал пустой резервуар, поэтому взрыва не произошло. Пострадавших нет.

Вероятно, БПЛА залетел на территорию России со стороны Волчанска. Его обломки повредили резервуар. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Уточняются подробности произошедшего.