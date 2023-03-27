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  • Опубликована сегодня в 8:32

Минобороны РФ: Украинский беспилотник «Стриж» в Тульской области был поражен комплексом РЭБ «Поле-21»

ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками "Стриж" Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Дрон был поражен комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21". БПЛА упал в районе города Киреевка.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Комплекс был принят на вооружение в 2019 году.

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