ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками "Стриж" Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Дрон был поражен комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21". БПЛА упал в районе города Киреевка.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Комплекс был принят на вооружение в 2019 году.