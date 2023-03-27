ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками "Стриж" Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Дрон был поражен комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21". БПЛА упал в районе города Киреевка.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Комплекс был принят на вооружение в 2019 году.
Рогов: в Мелитополе произошла серия взрывов
Особенно "громко" было на севере города
Байден поддержал американских военных в Сирии
Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать присутствие своих военных в Сирии, чтобы продолжать борьбу с террористическими группировками, включая ИГИЛ*.
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.