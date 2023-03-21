Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который был сбит над Черным морем, был заподозрен в подготовке атаки на порт Туапсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Была выдвинута версия, что БПЛА проводил разведку, которая помогла бы украинским боевикам совершить акт агрессии по объекту силами своих дронов.

Вооруженные силы России, узнав об этом, были приведены в боевую готовность. Также в воздух были подняты истребители, тогда и появилась информация о крушении беспилотника.

Напомним, инцидент произошел 14 марта над Черным морем. БПЛА направлялся в сторону российской границы с выключенными транспондерами.