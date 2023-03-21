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  • Опубликована сегодня в 11:45

Сбитый американский беспилотник мог готовить атаку на порт Туапсе

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который был сбит над Черным морем, был заподозрен в подготовке атаки на порт Туапсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Была выдвинута версия, что БПЛА проводил разведку, которая помогла бы украинским боевикам совершить акт агрессии по объекту силами своих дронов.

Вооруженные силы России, узнав об этом, были приведены в боевую готовность. Также в воздух были подняты истребители, тогда и появилась информация о крушении беспилотника.

Напомним, инцидент произошел 14 марта над Черным морем. БПЛА направлялся в сторону российской границы с выключенными транспондерами.

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