Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который был сбит над Черным морем, был заподозрен в подготовке атаки на порт Туапсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Была выдвинута версия, что БПЛА проводил разведку, которая помогла бы украинским боевикам совершить акт агрессии по объекту силами своих дронов.
Вооруженные силы России, узнав об этом, были приведены в боевую готовность. Также в воздух были подняты истребители, тогда и появилась информация о крушении беспилотника.
Напомним, инцидент произошел 14 марта над Черным морем. БПЛА направлялся в сторону российской границы с выключенными транспондерами.
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