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  • Опубликована сегодня в 0:08

В Госдуме прокомментировали визит Байдена на Украину

Президент США Джо Байден прибыл в Киев для поддержки режима президента Владимира Зеленского.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, этот вояж был связан с предстоящими в стране президентскими выборами.

"Байден посетил Киев с необъявленным визитом, чтобы подтвердить поддержку "демократии и суверенитета" Украины. А еще — не хуже своего визави — сняться в кино со спецэффектами под сирену воздушной тревоги, предупреждающей о ракетном обстреле, которого и в помине не было. В рамках "предвыборного турне", очевидно", — отметил Слуцкий.

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