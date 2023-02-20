Президент США Джо Байден прибыл в Киев для поддержки режима президента Владимира Зеленского.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, этот вояж был связан с предстоящими в стране президентскими выборами.

"Байден посетил Киев с необъявленным визитом, чтобы подтвердить поддержку "демократии и суверенитета" Украины. А еще — не хуже своего визави — сняться в кино со спецэффектами под сирену воздушной тревоги, предупреждающей о ракетном обстреле, которого и в помине не было. В рамках "предвыборного турне", очевидно", — отметил Слуцкий.