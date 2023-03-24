Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил 6,5 годам лишения свободы майора запаса Михаила Жилина, который сбежал из России, опасавшись мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Злоумышленник продал свое недвижимое имущество, а также солгал своему командованию о своей якобы недееспособности. После этого он незаконно пересек границу Российской Федерации с Казахстаном, но был задержан.