Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:10

Барнаульский гарнизонный суд приговорил сбежавшего из России майора запаса к 65, годам за дезертирство

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил 6,5 годам лишения свободы майора запаса Михаила Жилина, который сбежал из России, опасавшись мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Злоумышленник продал свое недвижимое имущество, а также солгал своему командованию о своей якобы недееспособности. После этого он незаконно пересек границу Российской Федерации с Казахстаном, но был задержан.

Мир

Скотт Риттер: политика США может стоить Украине еще сотен тысяч жизней

США собрались воевать до последнего украинца

Читать полностью

Медведев: западные специалисты, сопровождающие поставки Украине вооружений – законные цели для ВС РФ

Они являются врагами России

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости