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  • Опубликована сегодня в 20:06

Украинский политик объяснил, почему Зеленский допустил сдачу Артемовска

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что оборона Артемовска посыпалась после того, как нацистская группировка "Азов" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сбежали с левого фланга обороны. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Сейчас удержать оборону, посыпавшуюся как домино, уже просто невозможно, при активных атаках со стороны подразделений "Вагнера". — подчеркнул бывший депутат.

Политик также отметил, что у ВСУ и нацистского батальона существует давний конфликт. После очередного трусливого поступка, противоречия только обострятся.

Кива отметил, что этот факт способствовал заявлению Зеленского о вероятной сдаче города.

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