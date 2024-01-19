Федеральная служба безопасности (ФСБ) в своем обращении сообщила о задержании в Хабаровске агента украинской разведки, организовавшего план убийства российских военных. По информации ФСБ, агент, действуя по поручению иностранной спецслужбы, имел намерение физически устранить военнослужащих, находящихся на территории Хабаровского края.
Задержанный, действуя по поручению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, осуществлял сбор и передачу данных о радиочастотах, используемых российским оборонным ведомством, а также информации о военнослужащих, участвующих в системе воздушно-космической обороны (СВО).
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