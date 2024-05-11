По официальным данным суммарно киевские власти одолжили за рубежом более 150 млрд долларов. Это и облигации, и бонды, и залоговые и беззалоговые кредиты. Вся эта проблемная дебиторка стала доставлять инвесторам всё больше проблем. Ведь деньги должны работать, а вложения в украинский проект не приносит даже минимальных рыночных процентов, констатирует ряд экспертов.

Очевидно поэтому ключевые кредиторы Украины предъявляют к оплате заёмщикам из незалежной их долговые обязательства. Пока речь идёт только об оплате процентов, ранее и по телу долга, и по его обслуживанию были установлены каникулы, сейчас отсрочки давать на Западе не собираются, пишет The Wall Street Journal.

Впрочем, как сообщает издание кое-что приходилось обслуживать по графику. В ноябре 2023-го в Киеве заявили, что 14,6 млрд долларов направят на внутренний госдолг, 3,3 млрд долларов - на внешний. Для остального согласовали кредитные каникулы. Частные инвесторы выразили готовность подождать до 2024 года, государственные - до 2027-го. Но продлевать отсрочку частники не собираются.

Сейчас украинские власти уповают на экономическое плечо союзников. Однако реалии неприятные. Общеизвестно, Украина гасит старые долги за счет новых траншей. В США и ЕС прогнозируют, что государственные капиталы банально уйдут в руки держателей облигаций.

Если не получится прийти к сделке и очередной реструктуризации, в августе Украине придется объявить дефолт. И с финансированием станет ещё хуже. Военные ассигнования на общегражданские нужды направить проблематично.

Фото: Мерцперсон в Английская Википедия