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  • Опубликована сегодня в 10:28

Путин побывал на передовой и заслушал доклады военных

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Нацгвардии "Восток" в Луганской народной республике.

Он внимательно выслушал доклады командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" Олега Макаревича и других высокопоставленных военных командиров, передает ТАСС.

Президент обратился к командирам в штабе войск в Херсонской области, запрашивая информацию о текущей обстановке на этом и на запорожском направлениях.

Кроме того Путин отметил, что генерал Теплинский имеет большой опыт боевых действий на передовой и представил очень детальный доклад.

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