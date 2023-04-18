Путин побывал на передовой и заслушал доклады военных

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Нацгвардии "Восток" в Луганской народной республике.

Он внимательно выслушал доклады командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" Олега Макаревича и других высокопоставленных военных командиров, передает ТАСС.

Президент обратился к командирам в штабе войск в Херсонской области, запрашивая информацию о текущей обстановке на этом и на запорожском направлениях.

Кроме того Путин отметил, что генерал Теплинский имеет большой опыт боевых действий на передовой и представил очень детальный доклад.