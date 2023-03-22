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  • Опубликована сегодня в 8:31

Регионы включают в контракт с московскими артистами запрет на дискредитацию СВО

Региональные власти РФ стали добавлять в контракты с артистами запрет на дискредитацию армии и демонстрацию нацистской символики, следует из тендеров на организацию праздничных мероприятий.

Добавление запрета на дискредитацию армии и запрета на использование нацистской атрибутики и символики в контрактах с артистами является частью более широкой кампании, которую правительство России проводит в целях защиты национальных интересов и противодействия враждебной пропаганде.

Такие меры могут быть связаны с рядом событий, включая обострение отношений между Россией и Западом и усиление военного присутствия НАТО на границах России.

В то же время, нарушение запретов на использование нацистской атрибутики и символики может повлечь за собой юридические последствия в соответствии с законодательством России.

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