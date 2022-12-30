Аналитики издания "Эксперт" отметили основные взлеты и падения рейтингов главных лиц СВО

Россияне начали больше интересоваться военно-политическими вопросами. Об этом свидетельствуют рейтинги важнейших персон, которые оказали влияние на СВО в 2022 году.

Авторы издания "Эксперт" проанализировали результаты опросов в соцсетях, мессенджерах и на других платформах, отметив основные взлеты и падения рейтингов главных лиц СВО.

Как утверждают журналисты, граждане России отдали большее количество голосов за тех деятелей, которые лично побывали в зоне боевых действий.

Так, первое место в рейтинге важнейших медиаперсон СВО в 2022 году занял основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В списке также оказались глава Чечни Рамзан Кадыров, замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. При этом лидер ДНР Денис Пушилин не смог набрать больше двух процентов голосов, несмотря на многочисленные публичные выступления.

Провальные результаты показало и Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу. Руководитель ведомства не смог занять в опросах высоких позиций.