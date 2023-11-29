Столичные врачи успешно провели операцию по коррекции тяжелого сколиоза у 12-летней девочки из Омска в Российской детской клинической больнице.
Угол деформации позвоночника составлял 115 градусов.
Специалисты установили транспедикулярные винты, соединив их стержнями, и внесли коррекции в трех плоскостях. Они также устранили реберный горб и дисбаланс плечевого пояса, улучшив функции органов грудной клетки.
Тайная камера выявила случай кражи ценностей у туристов в отеле
В отеле в Бенидорме туристов ограбила уборщица, что было запечатлено на скрытой камере.
Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана
Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана, способного циркулировать вокруг планеты круглый год, подобно Красному пятну на Юпитере.
Врач Баранова выявила влияние вирусов, вызывающих COVID-19, грипп и ОРВИ, на миндалины человеческого организма
Согласно утверждениям специалиста, коронавирус может задерживаться в миндалинах на протяжении длительного времени, оставаясь незаметным.
Эксперт Мельник объяснил, могут ли туристы вернуть свои деньги, если их отдых испорчен стихией
Вследствие наводнений в турецких городах, эксперт Николай Мельник рассказал о возможности возврата средств за туры в Турцию.