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Столичные врачи успешно провели операцию по коррекции тяжелого сколиоза
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  • Опубликована сегодня в 17:50

Столичные врачи успешно провели операцию по коррекции тяжелого сколиоза

Столичные врачи успешно провели операцию по коррекции тяжелого сколиоза у 12-летней девочки из Омска в Российской детской клинической больнице.

Угол деформации позвоночника составлял 115 градусов.

Специалисты установили транспедикулярные винты, соединив их стержнями, и внесли коррекции в трех плоскостях. Они также устранили реберный горб и дисбаланс плечевого пояса, улучшив функции органов грудной клетки.

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