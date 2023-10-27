Премьер-министр Великобритании подтверждает незыблемую поддержку Украины в телефонном разговоре с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Великобритании.
Сунак подчеркнул обязательство Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, утверждая, что даже конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на это обязательство.
В ходе разговора была подчеркнута важность поддержки Украины в обеспечении вывоза зерна из украинских портов, а также сотрудничества для защиты критической национальной инфраструктуры.
В США заявили о незаинтересованности в эскалации напряжённости с Ираном
Соединенные Штаты не стремятся к увеличению напряженности в отношениях с Ираном или к развитию конфликта с ним, несмотря на удары по объектам в Сирии.
В Сербии стартовал фестиваль российского кино "Мир чудес"
Международный фестиваль детского и юношеского кино и анимации "Мир чудес" начал свою работу в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.
В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах
Руководителям школ Якутии запрещено устраивать праздники в честь Хэллоуина в учебных заведениях.
Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали
Серебряную медаль получат выпускники при условии получения по 60 баллов за два ЕГЭ