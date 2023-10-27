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Премьер-министр Великобритании подтверждает незыблемую поддержку Украины в телефонном разговоре с Зеленским
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  • Опубликована сегодня в 13:40

Премьер-министр Великобритании подтверждает незыблемую поддержку Украины в телефонном разговоре с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Великобритании.

Сунак подчеркнул обязательство Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, утверждая, что даже конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на это обязательство.

В ходе разговора была подчеркнута важность поддержки Украины в обеспечении вывоза зерна из украинских портов, а также сотрудничества для защиты критической национальной инфраструктуры.

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