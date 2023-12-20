Недавняя мощная вспышка на Солнце вызвала волну интереса и беспокойства: каковы прогнозы на 2024 год?

В будущем году ожидаются более сильные вспышки, которые могут привести к отключению интернета, сбоям в работе спутников и систем связи.

Однако, старший научный сотрудник Центра прогнозов космической погоды Наталья Шлык считает, что катастрофические сценарии неоправданы. Причина в возрастающей активности Солнца в рамках 11-летнего цикла.

Шлык утверждает, что, хотя влияние магнитных бурь на людей преувеличено, электронные системы могут быть затронуты. Она подчеркивает, что последние два солнечных цикла были слабее, и вероятность серьезных угроз от предстоящего цикла невелика. Вспышки Солнца бывают различной силы, и статистика показывает, что серьезные катаклизмы маловероятны, сообщает Российская Газета.