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Недавняя мощная вспышка на Солнце вызвала волну интереса и беспокойства: каковы прогнозы на 2024 год?
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  • Опубликована сегодня в 11:30

Недавняя мощная вспышка на Солнце вызвала волну интереса и беспокойства: каковы прогнозы на 2024 год?

В будущем году ожидаются более сильные вспышки, которые могут привести к отключению интернета, сбоям в работе спутников и систем связи.

Однако, старший научный сотрудник Центра прогнозов космической погоды Наталья Шлык считает, что катастрофические сценарии неоправданы. Причина в возрастающей активности Солнца в рамках 11-летнего цикла.

Шлык утверждает, что, хотя влияние магнитных бурь на людей преувеличено, электронные системы могут быть затронуты. Она подчеркивает, что последние два солнечных цикла были слабее, и вероятность серьезных угроз от предстоящего цикла невелика. Вспышки Солнца бывают различной силы, и статистика показывает, что серьезные катаклизмы маловероятны, сообщает Российская Газета.

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