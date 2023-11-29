В Тункинском районе научные эксперты запустили уникальную установку для изучения Солнца

О проведении в эксплуатацию уникальной установки для изучения Солнца в Тункинском районе сообщили из Института солнечно-земной физики СО РАН. Проектирование многоволнового радиогелиографа в Бадарах началось 10 лет назад. Эта установка не имеет аналогов в мире и является одним из объектов национального гелиогеофизического комплекса СО РАН, сообщает Аригус.

Установка позволяет ученым исследовать различные слои короны Солнца и получать трехмерные данные об активности. Радиогелиограф состоит из трех радиотелескопов, расположенных в форме буквы T и 528 антенн. Также на территории радиоастрофизической обсерватории института построили технологический корпус и четыре жилых коттеджа на 40 мест.

"Это локомотив мировой науки. С помощью этого инструмента мы можем наблюдать и прогнозировать процессы в глобальной системе Солнце — Земля, начиная от недр звезды и заканчивая ближним космосом, строить 3D-модель околосолнечного космического пространства. Основное предназначение инструмента — фундаментальные исследования", — отметил директор института Андрей Медведев.

Также с его помощью будут прогнозировать негативные явления из-за солнечной активности и их последствия для техносферы Земли.