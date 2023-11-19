В лаборатории предупредили о приближении магнитной бури

Грядущая неделя может начаться с некоторых неприятных ощущений для определенных людей, таких как головная боль и общее недомогание. Тем не менее, уже к полудню ситуация стабилизируется. Утром 20 ноября ожидается магнитная буря, согласно специалистам из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Первые возмущения на Солнце начнутся еще в ночь с воскресенья на понедельник, достигнув пика активности к 6 часам утра. Прогнозируется слабая буря уровня G1, после чего магнитосфера немного успокоится, и к 12 часам дня все вернется к норме, сообщает doctorpiter.

Тем не менее, не стоит расслабляться, поскольку с 22 по 26 ноября ожидается нестабильная геомагнитная обстановка, подразумевающая возможность новых бурь. Врач-терапевт Анастасия Юсупова из клинической больницы Святителя Луки подчеркивает, что человеческий организм давно адаптировался к переменчивым условиям геомагнитной обстановки. Тем не менее, исследования подтверждают, что люди с ослабленным здоровьем, такие как дети, гипертоники и те, у кого есть хронические недуги, могут испытывать неприятные симптомы в такие периоды.