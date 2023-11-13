14 ноября произойдет вспышка Солнца, которая может привести к серьезным последствиям

С 14 ноября солнечная активность приближается к своему пиковому уровню. В текущем году активность Солнца достаточно высока, и оно переживает, возможно, свой наивысший сезон за весь XXI век. Известно, что солнечные выбросы сопровождаются мощным электромагнитным полем, которое может негативно сказаться на работе техники, поведении животных и вызывать разнообразные неприятные симптомы — от головной боли и недомогания до потери сознания.

Каждый, кто окажется на улице 14 ноября в ночное время, может почувствовать усталость, бессонницу и переутомление. Возможны также проблемы с зрением, такие как двоение в глазах или появление "мошек", а общее состояние может напоминать потерю сил. Людям с высоким артериальным давлением рекомендуется избегать лишних выходов из дома.

Эксперты отмечают, что эти магнитные бури представляют собой серьезную угрозу, способную воздействовать на все аспекты нашей жизни. Избыточное электромагнитное излучение в первую очередь влияет на стабильность работы техники и сложных электронных устройств, что может привести к сбоям в связи и выключению компьютеров, сообщает "Ежедневные новости Владивостока".

По словам астрономов, сила солнечных вспышек может варьироваться. Самая мощная вспышка была зафиксирована 150 лет назад, 2 сентября 1859 года, сопровождаясь ярким малиновым свечением на небе Западного полушария, нехарактерным для этого региона. Неделю назад в разных частях России наблюдались аналогичные свечения, аналогичные полярному сиянию. Сегодня ночью подобные яркие свечения могут повториться в различных частях страны.

Тем не менее, длительное нахождение на улице не рекомендуется из-за возможных сильных электромагнитных импульсов, способных вызвать тахикардию, одышку и резкие головные боли. Если у вас есть проблемы с давлением или травмой головы, лучше избегать выходов на улицу одному.