Физик Сергей Богачёв разъяснил таинственное поведение Солнца и подчеркнул, что процессы, происходящие на нашей звезде, оказываются гораздо более сложными, чем представляется обычно. Богачёв является главным научным сотрудником Института космических исследований Российской академии наук, доктором физико-математических наук, сообщает Правда. Ру.

Он поделился своими размышлениями в интервью aif. ru, обсудив вопрос ускорения плазменных облаков, двигающихся в направлении Земли. Ученые обычно измеряют скорость этих облаков у Солнца и пытаются предсказать, когда они достигнут Земли, но в данном случае что-то нештатное произошло. Внезапно плазменные облака стали двигаться быстрее, чем ожидалось, и прибыли на Землю раньше. Эти события произошли позавчера.

В минувшие выходные произошла мощная геомагнитная буря, вызванная выбросом солнечного вещества в сторону Земли. Однако ученые допустили ошибку в своих прогнозах: плазменные облака достигли нашей планеты гораздо раньше и с гораздо большей силой, чем предполагалось. Это даже привело к наблюдению полярных сияний в южных регионах России.

Сергей Богачёв заверил, что хотя такие ситуации могут быть неприятными и задевать профессиональную гордость ученых, подобные явления имеют место в прошлом и будут продолжаться в будущем.