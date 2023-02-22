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  • Опубликована сегодня в 10:56

Читатели Daily Mail назвали Байдена сумасшедшим

Читатели Daily Mail назвали президента США Джо Байденасумасшедшим после его слов о президенте России

"Российский лидер Владимир Путин - диктатор, который должен проиграть", — сказал Байден во время своего визита в Киев. На это вполне однозначно отреагировали читатели британской газеты.

"Мистер сумасшедший, позвольте мне сказать вам вот что: молитесь, чтобы Путин продолжал проводить свою политику, потому что именно он удерживает мир от начала ядерной войны", — написал один из комментаторов, передает РИА "Новости".

Ранее Байден заявил в Варшаве, что ни США, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента путина о вынужденном характере спецоперации, заявив, что она "никогда не была необходимостью".

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