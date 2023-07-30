Что сможет НАТО противопоставить ЧВК "Вагнер" в Литве? Ничего. Эксперт о перспективах "пробития" Сувалкского коридора

В случае создания силами ЧВК "Вагнер" Сувалкского коридора от Белоруссии до Калининградской области России НАТО ничего не сможет противопоставить "музыкантам". Такое мнение высказал в интервью военный эксперт Алексей Суконкин.

О том, что более 100 "вагнеровцев" выдвинулись в направлении так называемого Сувалкского коридора, на пресс-конференции в Гливице 29 июля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий. По его мнению, "это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".

Суконкин, комментируя сложившуюся ситуацию в беседе с журналистами, обратил внимание на тот факт, что силы НАТО в случае такого развития событий, окажутся фактически бессильны перед бойцами ЧВК "Вагнер". Это связано с тем, что "музыканты" уже успели досконально изучить натовскую военную технику.

"Что может НАТО противопоставить ЧВК "Вагнер"? Кроме авиации и ракетных систем — ничего. К "Хаймарсам" "музыканты" давно привыкли, к высокоточным 155-мм "Экскалибурам" и так далее — они тоже знают, как с ними бороться. И поэтому противопоставить "вагнерам" можно только авиацию. Но, во-первых, трехсоткилометровый коридор не позволит ее широко применять, а во-вторых, самолеты, вертолеты и беспилотники будут бить по собственным населенным пунктам, потому что вряд ли они сумеют выщелкать бойцов ЧВК "Вагнер", которые умеют работать малыми группами от трех до шести человек и хорошо коммуницировать между собой на поле боя. Средства связи, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки у ЧВК "Вагнер" находятся на более высоком уровне, чем-то, что сегодня стоит на вооружении у подразделений НАТО", — объяснил военный эксперт.

Кроме того, по мнению Суконкина, на операцию с Сувалкским коридорам "вагнеровцам" может потребоваться буквально несколько дней. Эксперт убежден, что бойцы ЧВК всего за двое-трое суток сумеют соединить Белоруссию с территорией Калининграда.