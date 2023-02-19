Журналист Суконкин рассказал о возможных последствиях отправки в отставку боевых командиров Донбасса

Минобороны РФ приняло решение уволить опытных боевых командиров из армий ЛНР и ДНР. Свою точку зрения об этом высказал журналист Алексей Суконкин.

"Это решение, как многим кажется, серьезно повлияет на ход боевых действий, отодвинет срок нашей победы над врагом, так как огромное количество боевых командиров оказываются за бортом военной службы. Именно в тот момент, когда нужда в них превосходит все мыслимые пределы", — отметил спикер.

Журналист предположил, что отправка в отставку офицеров, которые имеют реальный боевой опыт, может быть связана с тем, что командиры в ВС РФ увидели в них конкуренцию. Он прокомментировал увольнение Эдуарда Басурина, полковника армии ДНР, который был лицом донецкого сопротивления и активно работал со СМИ:

"Он вдруг стал неугоден и его вышвырнули с военной службы. Может, некий генерал увидел в нем конкурента по работе с прессой?".

Суконкин сравнил текущие действия ВС РФ с поведением офицерского состава Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что командиры отрядов партизан, которые действовали в тылах немецкой армии получали высокие звания и продолжали нести службу вместе с огромным боевым опытом:

"А вот из истории Великой Отечественной войны мы видим обратные примеры. Тогда, восемьдесят лет назад, ничто не мешало высшему военному командованию делать из партизанских командиров офицеров Красной Армии — без всякого у них академического образования".

Он подчеркнул, что военных корреспондентов часто обвиняют в "дискредитации" армии, когда они освещают реальные цифры потерь, которые являются следствием ошибочных решений полевых командиров. Но Суконкин в дополнение выразил негодование о том, что ситуация с офицерами ДНР И ЛНР таковой не является.