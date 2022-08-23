Суконкин назвал погибшую Дарью Дугину мыслителем стратегических масштабов

Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин прокомментировал убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье. По его словам, она мыслила стратегически и обладала талантом донести мнение до людей, несмотря на свой юный возраст.
Он рассказал, что работы Дугиной читать достаточно интересно, поскольку девушка знала область, в которой писала, и понимала, какую идею необходимо донести до общества.
"Умела передать читателю мнение, объяснить и разжевать информацию. Конечно, это большая потеря", — заявил Суконкин.
Военный эксперт убежден, что Дугина наверняка осознавала, что находится в опасности.
"Думаю, если человек философ, то он должен быть фаталистом и верить в предначертанность судьбы. Поэтому она делала все, что могла и пока могла", — сказал писатель.
Алексей Суконкин принес соболезнования семье Дугиной и всем ее читателям.
Дарья погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов считают, что убийство имело заказной характер. Следственный комитет РФ в настоящий момент ведет расследование.
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