Сухум и Казань станут городами-побратимами

"На 14 марта намечено подписание соглашения о побратимстве между Сухумом и Казанью", - так сказали в пресс-службе администрации столицы Абхазии. С этой целью глава администрации абхазской столица Беслан Эшба прибыл 13 марта в Казань.

"Столица Татарстана станет 36-м городом, с которым Сухум подпишет официальное соглашение о сотрудничестве начиная с 1988 года. Первое соглашение о побратимстве было подписано 2 октября 1988 года с шотландским городом Килмарнок"

Правительство Татарстана также обеспечило делегации из Абхазии активный и интересный отдых: им провели экскурсию по Казанскому кремлю.