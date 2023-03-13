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  • Опубликована сегодня в 20:51

Сухум и Казань станут городами-побратимами

"На 14 марта намечено подписание соглашения о побратимстве между Сухумом и Казанью", - так сказали в пресс-службе администрации столицы Абхазии. С этой целью глава администрации абхазской столица Беслан Эшба прибыл 13 марта в Казань.

"Столица Татарстана станет 36-м городом, с которым Сухум подпишет официальное соглашение о сотрудничестве начиная с 1988 года. Первое соглашение о побратимстве было подписано 2 октября 1988 года с шотландским городом Килмарнок"

Правительство Татарстана также обеспечило делегации из Абхазии активный и интересный отдых: им провели экскурсию по Казанскому кремлю.

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