Китайский сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.
"Судно с 30 тыс. тоннами глинозема на борту, находясь в 10-балльных льдах, подало сигнал бедствия в связи с поступлением воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна", — уточнили в Росморречфлоте.
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