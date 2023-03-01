Китайский сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

"Судно с 30 тыс. тоннами глинозема на борту, находясь в 10-балльных льдах, подало сигнал бедствия в связи с поступлением воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна", — уточнили в Росморречфлоте.