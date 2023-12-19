Ученые определили безопасную дозу сахара в чае и кофе для здоровья

Медики из Universiteit Leiden завершили обширное исследование, опровергающее мнение о возможном негативном воздействии сахара в кофе или чае на здоровье человека.

Их исследование, основанное на данных, собранных в течение тридцати двух лет среди более чем трех тысяч участников, регулярно употребляющих напитки с сахаром, не обнаружило связи между этим и преждевременной смертью.

В течение исследования ученые провели участникам комплексное медицинское обследование в начале и конце периода, а также проанализировали данные о причинах смерти у некоторых из них.

Результаты показали, что добавление сахара в чай или кофе не повышает риск преждевременной смерти. Участники, потребляющие напитки с подсластителями, имели лишь незначительно более низкий риск по сравнению с теми, кто не добавлял сахар. Научные данные указывают, что разница в риске смерти была настолько мала, что не оказала значительного воздействия на общее состояние здоровья.

Важно отметить, что ученые подчеркнули положительный эффект отсутствия увеличения риска преждевременной смерти наблюдается только при добавлении небольшого количества сахара - примерно 2,5 грамма (что эквивалентно примерно двум кусочкам сахара) в напиток. С другой стороны, газированные напитки, соки и другие напитки содержат гораздо больше сахара, достигая около 25 граммов, что может оказывать негативное воздействие на здоровье при регулярном употреблении.

Эти результаты исследования подчеркивают важность более осознанного подхода к потреблению сахара, особенно в напитках, и призывают общественность к более информированному выбору для поддержания здорового образа жизни.