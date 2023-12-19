Нутрициолог Богданова рекомендует исключить сахар из рациона питания во время заболеваний

Нутрициолог Наталия Богданова рекомендует категорически исключить сахар из рациона питания во время заболеваний, таких как ОРВИ и грипп. Врач объясняет, что сахар мешает эффективному действию витамина С, необходимого для борьбы иммунной системы с бактериями и вирусами.
Быстрые углеводы, включая сахар, вовлекаются в окислительные процессы, отнимая витамин С от лейкоцитов, которые борются с инфекцией. Кроме того, сахар способствует развитию патогенной микрофлоры в кишечнике. Врач советует временно исключить из рациона также сладкие продукты, такие как печенье и конфеты, и заменить их на продукты, богатые витамином С, такие как шиповник, болгарский перец, облепиха, черная смородина, петрушка, укроп, квашеная капуста и киви, отмечая, что они более эффективны, чем цитрусовые, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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