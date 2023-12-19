Ученые назвали количество сахара, которое можно добавлять в кофе или чай без вреда для здоровья

Исследование Лейденского университета продолжавшееся 32 года и включавшее более трех тысяч участников, опровергло предположение о потенциально вредном воздействии сахара в чае или кофе на здоровье человека. Научные данные не выявили связи между употреблением напитков с добавлением сахара и преждевременной смертью.

Подсластители вместо сахара также не оказывали существенного воздействия на общий риск смерти. Однако ученые отметили, что отсутствие негативного воздействия отмечалось лишь при умеренном количестве сахара, не превышающем 2,5 грамма. Эксперты подчеркнули, что газированные напитки и соки, содержащие значительное количество сахара, могут иметь негативные последствия для здоровья, подчеркивая важность осознанного подхода к потреблению сахара и соблюдение рекомендованных физиологических норм, сообщает Юность Сибири.