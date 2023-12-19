Исследование Лейденского университета продолжавшееся 32 года и включавшее более трех тысяч участников, опровергло предположение о потенциально вредном воздействии сахара в чае или кофе на здоровье человека. Научные данные не выявили связи между употреблением напитков с добавлением сахара и преждевременной смертью.
Подсластители вместо сахара также не оказывали существенного воздействия на общий риск смерти. Однако ученые отметили, что отсутствие негативного воздействия отмечалось лишь при умеренном количестве сахара, не превышающем 2,5 грамма. Эксперты подчеркнули, что газированные напитки и соки, содержащие значительное количество сахара, могут иметь негативные последствия для здоровья, подчеркивая важность осознанного подхода к потреблению сахара и соблюдение рекомендованных физиологических норм, сообщает Юность Сибири.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
Ученые создали прибор для ускорения роста семян
Прибор для ускорения роста семян, разработанный молодыми учеными университета "Сириус", облучает растительные ткани разными спектрами света. Компактная конструкция с восьмью спектрами света и настраиваемым временем облучения от 1 секунды до 36 часов позволяет изучать влияние световых спектров на развитие растений и ускорять прорастание семян.
В слизистой носа ученые обнаружили новый антибиотик
Новый антибиотик "эпифадин", обнаруженный в слизистой носа человека, представляет собой перспективное открытие, сделанное немецкими учеными из Тюбингенского университета. Молекула эпифадина производится штаммами бактерий Staphylococcus epidermidis, населяющими слизистую оболочку носа.