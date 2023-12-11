Врач Кореневич предупреждает о связи избыточного потребления сахара с закупоркой кровеносных сосудов

Врач Анна Кореневич предупреждает о связи избыточного потребления сахара с закупоркой кровеносных сосудов, что может привести к атеросклерозу, инсульту и инфаркту. Она указывает, что помимо сахара, вредны также жирное мясо, сладости, выпечка, трансжиры, фастфуд и полуфабрикаты.

Рекомендуется исключить из рациона быстрорастворимые каши, снеки с усилителями вкуса, газированные напитки и мясные изделия.

Врач подчеркивает, что атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов, и даже небольшое количество сладкого может быть вредным. Она также отмечает, что избыточное потребление сахара влияет на внешность, вызывая ранние морщины, дряблую кожу и обезвоживание. Ухудшение ситуации происходит при сочетании с алкоголем, курением и отсутствием регулярной физической активности, сообщает МедиаПоток.