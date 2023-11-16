DailyMail: десерты и смузи в общепитах опасны из-за высокого содержания сахара

Британские диетологи из организации "Действие по сахару" выяснили, какую опасность представляют готовые десерты из кафе и ресторанов.

Исследования показали, что в таких вариантах содержится чрезмерное количество сахара, что неблагоприятно сказывается на здоровье людей, особенно постоянных посетителей, привыкших ходить в одно и то же место и заказывать любимый десерт регулярно. Детальный анализ более 700 различных десертов показал, что содержание сахара в некоторых из них достигает 133 граммов, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует потребление не более 30 граммов в день, что составляет примерно шесть чайных ложек.

Аналогичное касается и "полезных" смузи, поскольку в некоторых заведениях в их состав также добавляют сахар, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на DailyMail.