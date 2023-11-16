Диетолог Соломатина объяснила, как рассчитать свою дневную норму сахара

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о том, что доля потребляемого сахара не должна превышать 10% от общего суточного потребления продуктов. Эта рекомендация касается всех видов сахара: свекольного, белого, тростникового, коричневого, рафинированного и нерафинированного. Согласно Всемирной организации здравоохранения, дневная норма сахара составляет 50 грамм, что равно 12 чайным ложкам.

Доктор подчеркнула, что это условная норма для среднестатистического человека, и рекомендует придерживаться индивидуальной меры. Для этого важно высчитывать дневную норму сахара из общей калорийности, исходя из потребностей взрослого человека.

Например, для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, суточная норма сахара не должна превышать 25 граммов. Если вы посещаете тренажерный зал три раза в неделю, дозировку можно увеличить до 40 граммов. Для занятий силовыми упражнениями рекомендуется до 50 граммов сахара в день.

Суммируя, если ваш вес около 65 килограммов и вы мало двигаетесь, рекомендуемый прием сахара составляет примерно 38 граммов в день, что эквивалентно 10 чайным ложкам. Среднесуточное потребление сахара составляет 26,5 грамма, а максимальное — 57,5 грамма.