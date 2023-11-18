Инцидент с судном в Одессе: Уточнение обстоятельств после сигнала бедствия

Судно Georgia S под флагом Либерии, которое якобы подверглось подрыву на мине, на самом деле оказалось невредимым, сообщает украинское издание "Думская". Капитан судна отправил сигнал бедствия после взрыва мины в некотором удалении от балкера. Однако, как утверждает издание, судно не пострадало, и минный взрыв произошел в значительном отдалении от него.
Издание отмечает, что вероятно, была задействована противопехотная мина, взорвавшаяся в 100 метрах от сухогруза. Капитан, возможно, неправильно оценил ситуацию, что привело к недопониманию. После уточнения обстоятельств судно продолжило своё движение и ожидает очереди для прохождения через Босфор.
Стоит отметить, что зерновая сделка, завершившаяся 17 июля, стала поводом для разногласий, и президент России Владимир Путин отмечал, что главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам — так и не была достигнута. Военно-морские силы ВСУ объявили временные коридоры в Черном море для торговых судов, направляющихся в порты Черноморск, Одесса и Южный, но предупредили о минной опасности и военной угрозе на маршруте.
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