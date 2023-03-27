Суданцы провели митинг в поддержку ЧВК "Вагнер"

Жители города Хартум вышли на митинг, на котором выразили поддержку России и ЧВК "Вагнер". Массовое мероприятие состоялось в одном из районов столицы.

Сообщается, что в акции приняли участие более 50 человек. Люди с плакатами, а также флагами России и Судана, собрались в районе Хартум-3.

Акцией суданцы выразили благодарность Москве и ЧВК "Вагнер" за обеспечение безопасности на Черном континенте. По словам очевидцев, участники митинга выкрикивали пророссийские лозунги, а также призывали к сотрудничеству с российской ЧВК.

Это не первая подобная акция, состоявшаяся в африканских странах за последнее время. Недавно митинг в поддержку России прошел в Центральноафриканской Республике.