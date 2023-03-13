Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский обвиняется в дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание запланировано на 27 марта. В случае если он будет признан виновным, то он должен будет заплатить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.