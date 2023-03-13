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  • Опубликована сегодня в 18:29

Лидер группы «Ногу свело!» обвинен в дискредитации ВС РФ

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский обвиняется в дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание запланировано на 27 марта. В случае если он будет признан виновным, то он должен будет заплатить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

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