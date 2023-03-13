Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский обвиняется в дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.
Судебное заседание запланировано на 27 марта. В случае если он будет признан виновным, то он должен будет заплатить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
Си Цзиньпин намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
При этом ранее в Кремле отказались комментировать информацию относительно приезда главы КНР.
Армии ФРГ не хватает военного оснащения
Войска обделены качественной экипировкой, приборами ночного видения и радиооборудованием
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать